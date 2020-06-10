Журналистку Юлию Латынину вызвали на допрос из-за слов о неготовности регионов к пандемии коронавируса
Обозревателя «Эха Москвы» и «Новой газеты» Юлию Латынину вызвали на допрос в Следственный комитет по делу о распространении «ложной информации» о неготовности регионов к борьбе с коронавирусом
Обозревателя «Эха Москвы» и «Новой газеты» Юлию Латынину вызвали на допрос в Следственный комитет по делу о распространении «ложной информации» о неготовности регионов к борьбе с коронавирусом.
Поводом для вызова Юлии Латыниной на допрос стал эфир ее авторской программы «Код доступа» от 11 апреля. В этом выпуске журналистка зачитала обращение медицинских работников, присланное независимым профсоюзом «Альянс врачей». В этом обращении медики из Нижнекамска жалуются на нехватку средств индивидуальной защиты и тяжелые условия работы во время пандемии COVID-19.
В письме медиков также говорится, что за март в Нижневартовске было зафиксировано 1300 случаев двусторонней пневмонии, тогда как в прошлом году их было 79. При этом тесты на коронавирус в городе не проводились.