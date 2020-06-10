Представитель президента Дмитрий Песков заявил, что в России олигархов нет
В Администрации президента России сделали громкое заявление об отсутствии в стране олигархов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю «неизвестно о существовании каких-то российских олигархов»
В Администрации президента России сделали громкое заявление об отсутствии в стране олигархов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю «неизвестно о существовании каких-то российских олигархов».
Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «российские олигархи финансируют радикальную оппозицию в республике», сообщает РИА Новости.
Ранее Дмитрий Песков уже утверждал, что в России олигархов нет. «Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», - заявил тогда чиновник.
В свою очередь президент Владимир Путин заявлял, что олигархи их 90-х годов могли влиять на принятие государственных решений, а современные крупные бизнесмены «даже и не лезут в политику».