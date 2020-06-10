В России из-за пандемии коронавируса могут отказаться от повышения коммунальных тарифов
Российские власти из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, могут отказаться в этом году от традиционного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Обычно коммунальные тарифы в стране повышаются с 1 июля
Российские власти из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, могут отказаться в этом году от традиционного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Обычно коммунальные тарифы в стране повышаются с 1 июля.
Глава Минстроя и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что власти рассматривают вопрос об отказе от индексации с 1 июля коммунальных тарифов в качестве поддержки граждан в столь непростое время. Однако реализация данной инициативы грозит отрасли ЖКХ серьезным недофинансированием.
По данным «Интерфакса», предельные индексы повышения коммунальных тарифов по регионам на 2020 год были утверждены еще осенью 2019 года. Так, стоимость коммунальных услуг в Москве может вырасти на 5%, а в Московской области - на 4,1%. По остальным регионам тарифы планировалось увеличить в среднем на 4%.
Напомним, что в Москве и Московской области в связи с пандемией коронавируса власти на три месяца освободили граждан от уплаты сбора на капитальный ремонт.