HBO убрала из доступа фильм «Унесенные ветром» из-за «позитивного изображения рабства»
Компания HBO убрала со своей стриминговой платформы фильм «Унесенные ветром» из-за расизма и позитивного изображения рабства. Это произошло в разгар протестов и массовых беспорядков в США
Компания HBO убрала со своей стриминговой платформы фильм «Унесенные ветром» из-за расизма и позитивного изображения рабства. Это произошло в разгар протестов и массовых беспорядков, которые начались после убийства полицейским афроамериканца во время задержания в Миннеаполисе (США).
Представитель HBO сообщил изданию The Hollywood Reporter, что кинофильм 1939 года «изображает некоторые этические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были распространенным явлением в американском обществе». В HBO также пообещали, что фильм вернется на платформу «вместе с обсуждением его исторического контекста и порицанием тех самых изображений», но без изменений в самом фильме.
Накануне сценарист Джон Ридли, получивший «Оскар» за сценарий к фильму «12 лет рабства», раскритиковал снятый по одноименной книге фильм «Унесенные ветром» и призвал HBO Max убрать картину из доступа.