Депутат Оксана Пушкина попросила генпрокурора проверить законность возбуждения дела против адвокатов из КБР
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Оксана Пушкина обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку законности возбуждения уголовных дел против двух адвокатов в Кабардино-Балкарии
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Оксана Пушкина обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку законности возбуждения уголовных дел против двух адвокатов в Кабардино-Балкарии.
Дело в отношении членов Адвокатской палаты республики Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой было возбуждено в мае текущего года. Адвокатов обвиняют в применении насилия к сотрудникам полиции, которые исполняли свои должностные обязанности.
По версии следователей, 20 мая сотрудница заведения, которое хотели осмотреть полицейские, вызвала адвоката Ратмира Жилокова, который якобы вел себя грубо и применил физическую силу к силовику. Жилокова доставили в ОМВД по Урванскому району Нарткала, а позже туда приехала его коллега Диана Ципинова. Последняя самовольно зашла в отделение полиции, а когда полицейские ее вытеснили, то она ударила одного из них, сообщает РБК.
По словам Дианы Ципиновой, это сотрудники полиции применили к ней силу, когда она приехала к Жилокову. Силовики отказали ей в доступе к задержанному и выволокли из отделения.
Депутат Оксана Пушкина в своем обращении к генпрокурору ссылается на обращение статс-секретаря Федеральной палаты адвокатов Константина Добрынина, которое он направил ей ранее. В нем Добрынин называет произошедшее «дремучим, воинствующим беззаконием», которое сопряжено с насилием, угрозами и фальсификацией доказательств.
Парламентарий просит Игоря Краснова проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела против Ципиновой, а также дать оценку состоянию контроля за соблюдением законности в работе МВД Кабардино-Балкарии и Следственного комитета по региону.