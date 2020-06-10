По делу о разливе топлива в Норильске задержали трех сотрудников АО «НТЭК»
В рамках расследования уголовного дела о разливе топлива в Норильске силовики задержали директор ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (дочернее предприятие «Норникеля»), главного инженера и его заместителя. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета
В рамках расследования уголовного дела о разливе топлива в Норильске силовики задержали директор ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (дочернее предприятие «Норникеля»), главного инженера и его заместителя. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Ранее был задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслав Старостин. Ему предъявлено обвинение в халатности.
Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Более 20 тыс. тонн дизельного топлива разлились возле ТЭЦ-3, после чего нефтепродукты попали в почву и водоемы. Площадь загрязнения оценивается в 180 тыс. кв. м. На восстановление экологии в Норильске может понадобиться минимум 10 лет
По версии следствия, на ТЭЦ-3 с 2018 года требовался капитальный ремонт резервуара хранения дизельного топлива, однако этого не было сделано. Резервуар продолжал эксплуатироваться, что привело к его разрушению.