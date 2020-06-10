Сергей Собянин пообещал снять все антикоронавирусные ограничения в Москве через два месяца
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал снять полностью все антикоронавирусные ограничения через два месяца. Напомним, что с 9 июня в столице перестал действовать режим самоизоляции, были отменены цифровые пропуска и прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал снять полностью все антикоронавирусные ограничения через два месяца. Напомним, что с 9 июня в столице перестал действовать режим самоизоляции, были отменены цифровые пропуска и прогулки по графику.
Сергей Собянин сообщил РИА Новости, что позитивные маркеры, которые говорят о снижении заболеваемости и управляемости ситуации с распространением коронавируса в Москве, позволяют переходить к нормальной жизни плавно и поэтапно.
Градоначальник также отметил, что полностью победить коронавирусную инфекцию невозможно, однако выход из режима самоизоляции в столице «выстрадан тремя месяцами жестких мер».
Отметим, что последние недели в Москве ежедневно регистрировалось около 2 тысяч новых случаев заражения COVID-19, однако в первый день отмены режима самоизоляции количество новых заражений снизилось до 1,5 тысяч человек, а 10 июня – снизилось до 1 195 человек.
По неофициальным данным, мэр Москвы не планировал снятия антикоронавирусных ограничений, однако пошел на это по просьбе Кремля, который запланировал на 24 июня проведение Парада Победы, а на 1 июля – голосование по внесению поправок в Конституцию.