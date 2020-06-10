На Сахалине постояльцы обсерватора объявили голодовку из-за продления карантина еще на две недели
В Сахалинской области граждане, проживающие в обсерваторе на базе учебно-тренировочного центра «Восток», объявили голодовку в знак протеста против продления карантина без объяснения причин
В Сахалинской области граждане, проживающие в обсерваторе на базе учебно-тренировочного центра «Восток», объявили голодовку в знак протеста против продления карантина без объяснения причин.
По данным портала «АСТВ.ру», в обсерваторе на базе центра «Восток» находятся вахтовики, военнослужащие и семьи с детьми. На карантине им полагается находиться две недели, однако по истечении этого срока власти отказались выпускать граждан из обсерватора. Причины отказа людям не объяснили.
«Дозвониться невозможно ни в Роспотребнадзор, ни в прокуратуру - никуда. Написали губернатору – тишина. Нас согнали как стадо и держат здесь. Психолог нужен половине людей. Но никто кроме медицинской сестры с градусником не обращает на нас внимания», - пожаловался один из вахтовиков.
Sakhalin.info сообщает, что в обсерваторе «Восток» находятся 50 человек. по предварительным данным карантин продлили еще на две недели из-за того, что у двух человек был выявлен коронавирус.