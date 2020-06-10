Депутаты от КПРФ провели акцию против электронного голосования в Москве
Депутаты фракции КПРФ в Мосгордуме и Госдуме провели акцию протеста против введения в Москве электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Депутаты фракции КПРФ в Мосгордуме и Госдуме провели акцию протеста против введения в Москве электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.
В КПРФ заявили, что депутаты фракция в Госдуме голосовали против этого эксперимента, поскольку он позволяет властям фальсифицировать результаты голосования. «И это уже опробовала мэрия на выборах в Московскую городскую думу, где три округа были в эксперименте, и во всех трех округах выиграли промэрские кандидаты. И это им понравилось», - заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
В КПРФ электронное голосование назвали «позорищем» и считают, что Москвы в данном случае выступает «могильщиком выборной системы России».
Ранее в Центризбиркоме заявили, что электронное голосование по вопросу внесении поправок в Конституцию будет проведено в Москве и Нижегородской области.