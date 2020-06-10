В Мурманской области бывшая чиновница сбила ребенка на машине и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей
Бывшая сотрудница Минобрнауки Мурманской области, которая курировала вопрос безопасности детей на дорогах, сбила мальчика на велосипеде и подала в суд на его семью из-за царапин на своем автомобиле
Бывшая сотрудница Минобрнауки Мурманской области, которая курировала вопрос безопасности детей на дорогах, сбила мальчика на велосипеде и подала в суд на его семью из-за царапин на своем автомобиле.
Авария произошла еще в июле 2018 года в деревне Юркино под Мурманском. Женщина за рулем Volkswagen Tiguan столкнулась с велосипедистом, который выехал на нерегулируемый перекресток с грунтовой дороги на асфальтированную. Автомобиль чиновницы получил царапины, также было разбито зеркало заднего вида. Ребенок получил перелом челюсти, сотрясение мозга, ушибы тела и головы. Также от удара велосипедисту выбило передние зубы, сообщает «Комсомольская правда».
Родители ребенка своими силами лечили пострадавшего, а вот чиновница обратилась в суд за возмещением расходов на ремонт автомобиля. Суд обязал родителей школьника выплатить автомобилистке 120 тысяч рублей.