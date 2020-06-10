Российские работодатели попросили льгот из-за расходов на тестирование сотрудников на COVID-19
Ассоциация «Русбренд» обратилась в Федеральную налоговую службу (ФНС) с просьбой о предоставлении льгот из-за обязанности тестировать сотрудников на коронавирус COVID-19
Ассоциация «Русбренд» обратилась в Федеральную налоговую службу (ФНС) с просьбой о предоставлении льгот из-за обязанности тестировать сотрудников на коронавирус COVID-19.
В своем письме на имя главы ФНС Даниила Егорова президент ассоциации Алексей Поповичев сообщил, что только в Москве с 12 по 31 мая работодатели должны были проверить на коронавирусную инфекцию не менее 10% сотрудников, а с 1 июня тестирование нужно проводить каждые 15 дней.
Ассоциация интересуется у ведомства, могут ли производители вычитать расходы на тестирование сотрудников из суммы доходов перед уплатой налогов. Если это невозможно, ассоциация предлагает внести такие изменения в Налоговый кодекс, сообщает «КоммерсантЪ».
Поправки к Налоговому кодексу от 22 апреля позволяют вычитать расходы на покупку медицинских изделий, средств защиты, а также дезинфекцию помещений.