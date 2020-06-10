Красноярского подростка, обвиняемого в подготовке нападения на школу, направят на принудительное лечение
В Красноярском крае завершено расследование дала в отношении подростка, которого обвиняют в подготовке вооруженного нападения на школу. Следствие направило в суд постановление о применении к юноше принудительного лечения
В Красноярском крае завершено расследование дала в отношении подростка, которого обвиняют в подготовке вооруженного нападения на школу. Следствие направило в суд постановление о применении к юноше принудительного лечения.
Подростку предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконное изготовление взрывных устройств».
О задержании подростка стало известно в апреле 2020 года. В ФСБ сообщили, что несовершеннолетний планировал нападение на школу весной, но из-за карантина по коронавирусу свои планы осуществить на смог. Задержанный нашел в интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, изучил конструкцию и изготовил их. Взрывчатку он спрятал в надворной постройке, принадлежащей его отцу. Силовики изъяли самодельные взрывные устройства, обрез охотничьего ружья 16 калибра и 19 патронов к нему.
Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у задержанного подростка психическое заболевание.