С сайта электронного голосования удалили агитационные материалы в поддержку поправок в Конституцию
Соорганизатор кампании и член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила «МБХ медиа», что официального ответа от Центризбиркома на их жалобу пока не поступало, однако агитационные материалы все же были удалены
С сайта электронного голосования по изменению Конституции удалили агитационные материалы в поддержку поправок после жалобы участников кампании «Нет!».
Соорганизатор кампании и член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила «МБХ медиа», что официального ответа от Центризбиркома на их жалобу пока не поступало, однако агитационные материалы все же были удалены.
«Там осталось только три нейтральных мнения, а до этого там было больше, наверное, 20 мнений за поправки. Единственное, что они еще оставили - сам текст, где говорится про поправки. Там остались, скажем так, осторожные или неосторожные намеки, что эти поправки отличные и их надо принимать», - отметила Марина Литвинович.
При этом участники кампании «Нет!» продолжат писать жалобы на материалы, которые ЦИК называет «информационными», а не агитационными. «Речь идет и о плакатах, и о другой агитационной продукции, которую выпускает ЦИК и местные комиссии. Мы будем целенаправленно по каждому случаю писать жалобы, требовать удалить, убрать», - добавила Марина Литвинович.
Ранее ЦИК отказал участникам кампании «Нет!» в праве на ведение агитации против внесения поправок в Конституцию, поскольку это запрещено законодательством. При этом свои материалы комиссия отказалась признать агитационными. В ЦИК утверждают, что лишь «информируют» граждан о предстоящем голосовании, хотя на официальном сайте голосования были опубликованы материалы с призывом к гражданам одобрить поправки.