Конституционный суд РФ предписал проводить митинги только в гайд-парках
Конституционный суд России предписал проводить митинги только в специально отведенных для этого местах, то есть только в гайд-парках. Об этом говорится в разъяснении суда по иску трех жителей Самары
Конституционный суд России предписал проводить митинги только в специально отведенных для этого местах, то есть только в гайд-парках. Об этом говорится в разъяснении суда по иску трех жителей Самары, которым власти и суды других инстанций отказали в проведении митинга в центре города.
В разъяснении КС РФ говорится, что в других местах митинг можно провести только в том случае, если в гайд-парке невозможно это сделать по «объективным причинам». Например, если площадка занята участниками других мероприятий или в нем недостаточно места для заявленного количества участников.
Русская служба ВВС сообщает, что один из судей КС выразил свое несогласие с данным решением.
В свою очередь эксперт по конституционному праву Григорий Вайпан отметил, что ранее Конституционный суд говорил, что гайд-парки являются дополнительными местом для проведения митингов, а организаторы могут выбрать другое место и им нельзя отказать в согласовании со ссылкой на наличие гайд-парка. Теперь же КС утверждает, что отказаться организаторам акции можно.