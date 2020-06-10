10 июня 10:49
В Москве зарегистрировали рекордно низкое число новых случаев заражения COVID-19
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 493 657 человек. За сутки было зарегистрировано 8 404 новых случаев. Число полностью излечившихся выросло до 252 783 человек
Фото: raupress.ru
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 493 657 человек. За сутки было зарегистрировано 8 404 новых случаев. Число полностью излечившихся выросло до 252 783 человек.
По данным оперативного штаба, за сутки в больницах страны скончались 216 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число умерших выросло до 6 358 человек.
В Москве зарегистрирован рекордно низкое число новых случаев заражения – 1 195 человек. В Московской области за сутки выявили 735 заражений, в Петербурге – 313, в Нижегородской области – 304, в Свердловской области – 284, в Ростовской области – 192, в Дагестане – 98, а в Красноярском крае – 174.
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