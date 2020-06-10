Росздравнадзор отозвал все аппараты ИВЛ производства УПЗ после пожаров в двух больницах
Росздравнадзор распорядился отозвать все аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» производства «Уральского приборостроительного завода» (КРЭТ, входит в «Ростех») из медицинских учреждений
Росздравнадзор распорядился отозвать все аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» производства «Уральского приборостроительного завода» (КРЭТ, входит в «Ростех») из медицинских учреждений. Соответствующее решение было принято после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
В связи с решением Роспотребнадзора об отзыве всех аппаратов «Авента-М», руководство «Уральского приборостроительного завода» приняло решение провести дополнительную проверку медицинского оборудования «на функциональность и безопасность». Временный глава завода Александр Морозов заявил, что все расходы на проведение проверки компания возьмет на себя, сообщает «Лента.ру».
Напомним, что произведенные на «УПЗ» аппараты ИВЛ использовались в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. 9 мая произошел пожар в московской больнице, в результате которого погиб один человек, а 12 мая пожар произошел в петербургской больнице. В северной столице погибли шесть человек, включая пациентом с коронавирусом, которые находились на аппаратах ИВЛ.
По предварительной версии, оба пожара произошли из-за неполадок в работе отечественных аппаратов ИВЛ.