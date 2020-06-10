В дагестанском поселке прошел стихийный митинг из-за силового задержания полицейскими двух человек
В дагестанском поселке Манас местные жители провели народный сход из-за грубого задержания силовиками двух человек. В акции протеста участвовало более тысячи человек
В дагестанском поселке Манас местные жители провели народный сход из-за грубого задержания силовиками двух человек. В акции протеста участвовало более тысячи человек.
Поводом для стихийного протеста стала публикация видеозаписи, на которой полицейские силой задерживают двух мужчин, а одного из них сотрудник полиции бьет головой в затылок, сообщает «Кавказский узел».
Местные жители потребовали уволить полицейского, ударившего пожилого мужчину при задержании. Граждане напомнили, что не в кавказских традициях, чтобы молодой человек поднимал руку на старшего.
В полиции сообщили, что мужчины были задержаны за нарушение режима «самоизоляции», однако сотрудник «уже извинился перед ними за свои действия». «Все друг друга поняли», - заверил глава администрации села Гурбуки Магомедхабиб Маматгереев.