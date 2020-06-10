Московский суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест
Таганский райсуд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца по делу о «пьяном» ДТП, в котором погиб один человек. Ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»
Таганский райсуд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца по делу о «пьяном» ДТП, в котором погиб один человек.
Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает «Интерфакс».
Актер в суде назвал аварию «чудовищной» и заявил, что не возражает против избранной ему меры пресечения.
Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Джип актера выехал на встречную полосу и совершил столкновение с легковым фургоном Lada. Водитель фургона скончался в больнице от полученных ранений. Актер во время управления автомобилем находился в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе расследования выяснилось, что на автомобиле Михаила Ефремов числится 11 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД на общую сумму 36,5 тысячи рублей. Два штрафа на 5 тысяч рублей были выписаны непосредственно в день аварии.
Еще 143 штрафа на сумму 235,5 тысячи рублей уже были оплачены. За какой срок были выписаны эти штрафы, не уточняется.