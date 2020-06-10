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10 июня 08:04

Московский суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест

Таганский райсуд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца по делу о «пьяном» ДТП, в котором погиб один человек. Ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»

Московский суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест
Фото: Комсомольская правда

Таганский райсуд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца по делу о «пьяном» ДТП, в котором погиб один человек.

Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает «Интерфакс».

Актер в суде назвал аварию «чудовищной» и заявил, что не возражает против избранной ему меры пресечения.

Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Джип актера выехал на встречную полосу и совершил столкновение с легковым фургоном Lada. Водитель фургона скончался в больнице от полученных ранений. Актер во время управления автомобилем находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе расследования выяснилось, что на автомобиле Михаила Ефремов числится 11 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД на общую сумму 36,5 тысячи рублей. Два штрафа на 5 тысяч рублей были выписаны непосредственно в день аварии.

Еще 143 штрафа на сумму 235,5 тысячи рублей уже были оплачены. За какой срок были выписаны эти штрафы, не уточняется.

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Многие, я смотрю, удивляются - «а чего это у Ефремова, раз уж он алкологик, не было личного водителя? Ему, что штуки баксов в месяц было жалко?!» Ответить на этот вопрос просто, если представлять себе психологию данного столичного слоя - так называемой «богемы».
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