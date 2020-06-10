Глава Роспотребнадзора сообщила о сохранении масочного режима по всей стране
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о сохранении обязательного масочного режима по всей стране вне зависимости от отмены тех или иных антикоронавирусных ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о сохранении обязательного масочного режима по всей стране вне зависимости от отмены тех или иных антикоронавирусных ограничений.
В интервью «Комсомольской правде» главный санитарный врач заявила, что сейчас важно не поторопиться, чтобы потом не пришлось возвращаться назад в вопросе введения карантинных ограничений. Поэтому жители всех регионов по-прежнему обязаны носить в общественных местах защитные маски.
По словам Поповой, граждане должны сохранять осторожность до создания вакцины от коронавируса. Санитарный врач рекомендовала носить перчатки, маски, чаще мыть руки, держать чистыми все предметы вокруг себя, а также соблюдать правила посещений любых общественных мест, а также обращаться к врачам при малейшем недомогании.