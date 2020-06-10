Связанные с «поваром Путина» компании получили контракты на питание членов УИК во время голосования
Связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным компания получила контракт на организацию питания членов территориальных и участковых избирательных комиссий Москвы во время всероссийского голосовании по внесению поправок в Конституцию
Связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным компания получила контракт на организацию питания членов территориальных и участковых избирательных комиссий Москвы во время всероссийского голосовании по внесению поправок в Конституцию.
Управа столичного района «Гольяново» заключила с компанией «Вито-1» договор на 760 тысяч рублей на организацию питания членов 47-ми избирательных участков в течение одного дня. В меню сотрудников комиссий значатся сосиски с зеленым горошком на завтрак, суп и биточки с пюре на обед и жаркое с «Оливье» на ужин, сообщают «Открытые медиа».
Аналогичные контракты с фирмой «повара Путина» заключили управы «Северного Измайлово» и «Соколиной горы» на суммы 497 тысяч и 390 тысяч рублей соответственно.
Контракты на питание членов УИК заключили на сегодняшний день только 20 московских управ из 125. Большинство контрактов заключены с индивидуальными предпринимателями и местными столовыми.
Ранее «Ведомости» и The Bell писали, что фирма «Вито-1» связана с Евгением Пригожиным, хотя сам бизнесмен связь с этой компанией отрицал.