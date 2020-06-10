10 июня 03:11
Крым сообщил о начале полноценного туристического сезона с 15 июня
Глава Крыма сообщил, что с 15 июня на полуострове полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменяется обязательная обсервация для новоприбывших
Российские граждане смогут приезжать на отдых в Крым с 15 июня. Дату открытия полуострова для отдыхающих назвал глава региона Сергей Аксенов.
Глава Крыма сообщил, что с 15 июня на полуострове полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменяется обязательная обсервация для новоприбывших. Одновременно с этим Аксенов присвал граждан быть осторожными и помнить, что «болезнь еще с нами».
Режим обязательной самоизоляции по прибытии в Крым сохраняется для иностранных туристов, включая украинцев.