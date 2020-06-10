В Петербурге силовики провели обыск в автосалоне хоккеиста Максима Сушинского
В Санкт-Петербурге сотрудники управления экономической безопасности МВД провели около 30 обысков по делу об обналичивании денег через официального дилера Mercedes
В Санкт-Петербурге сотрудники управления экономической безопасности МВД провели около 30 обысков по делу об обналичивании денег через официального дилера Mercedes.
Следственные действия прошли по месту жительства и работы фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту незаконной банковской деятельности.
По данным «Фонтанки», полицейские в рамках дела провели обыски в коттедже хоккеиста Максима Сушинского в Петергофе. Спортсмен владеет автосалоном «Авангард» - официальным дилером Mercedes в северной столице России.
Согласно материалам следствия, бизнесмены проводили наличные платежи клиентов за автомобили как безналичные, а после за процент отдавали деньги «обнальщикам».
Сам Максим Сушинский сообщил РБК, что силовики прошли с обыском в его автосалон и запросили документы по сделкам с юридическими лицами. Спортсмен добавил, что лично он спокоен, так как его салон не занимается какими-либо махинациями.