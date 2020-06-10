Предприниматели и самозанятые попросили президента продлить на июль антикоронавирусные выплаты
Общественное движение «Союз индивидуальных предпринимателей и самозанятых» обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой о финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса
Общественное движение «Союз индивидуальных предпринимателей и самозанятых» обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой о финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса.
Руководитель этой организации Иван Свердлик предложил главе государства две меры поддержки предпринимателей и самозанятых. Это продление компенсационных выплат на июль и снижение ставок всех налогов для индивидуальных предпринимателей и самозанятых до 1%.
Ранее власти пообещали выплатить малому и среднему бизнесу субсидии за сохранение занятости на уровне 90% от докризисных показателей в расчете 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на одного сотрудника, который не будет уволен. Выплаты рассчитаны на май и июнь за сохранение занятости в апреле и мае.
В своем обращении малый бизнес просит продлить выплаты или снизить налоговую ставку до одного процента в отношении индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан до 31 декабря 2020 года включительно по всем системам налогообложения, сообщает «Лента.ру».
В настоящий момент ставка налога на профессиональный доход самозанятых установлена на уровне 6% процентов от дохода от юридических и 4% - от физических лиц. ИП платят налоги на доход по ставке 13%.