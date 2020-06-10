Бывший глава ВЭБа попросил лондонский суд арестовать миллиардера Олега Дерипаску
Владимир Чернухин подал иск против Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона. Чернухин попросит отправить бизнесмена в тюрьму за неуважение к суду. Ранее Олег Дерипаска назвал «несправедливым» решение Высокого суда Лондона
Бывший глава ВЭБа Владимир Чернухин подал иск против миллиардера Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона. Чернухин попросит отправить бизнесмена в тюрьму за неуважение к суду.
Ранее Олег Дерипаска назвал «несправедливым» решение Высокого суда Лондона, согласно которому Владимир Чернухин получил право на владение долями в компании «Трехгорная мануфактура». Это высказывание и стало поводом для требования привлечь миллиардера за неуважение к суду, сообщает Znak.com со ссылкой на портал судебной информации Law360.
Адвокаты Олега Дерипаски назвали ходатайство Владимира Чернухина результатом «личной неприязни» и предложила рассматривать его как «злоупотребление процессом».
Защита Чернухина считает, что Олег Дерипаска нарушил приговор суда тем, что вывел из-под юрисдикции английского суда акции энергетической компании En+ Group, зарегистрированной на острове Джерси, на сумму 236 млн долларов. Своими действиями олигарх нарушил обязательство перед судом не распоряжаться акциями EN+, которые были обеспечением платежа.