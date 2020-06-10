Глава Краснодарского края отказался официально вступать в «Единую Россию» накануне выборов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев накануне губернаторских выборов уклонился от предложения секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака официально вступить в партию власти и «зафиксировать» с ней отношения
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев накануне губернаторских выборов уклонился от предложения секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака официально вступить в партию власти и «зафиксировать» с ней отношения.
В ходе заседания президиума генсовета «Единой России» Кондратьев заявил, что партия власти пользуется «большим авторитетом» в Краснодарском крае, а большинство партийцев состоят в Законодательном Собрании края и органах представительной власти.
Губернатор навал «Единую Россию» партией реальных дел и реальных результатов и поблагодарил ее руководство за поддержку его кандидатуры на сентябрьских выборах губернатора.
В свою очередь Андрей Турчак заявил Вениамину Кондратьеву, что «в связи с его выступлением», возможно, настал исторически момент, когда стоит «зафиксировать» отношения между губернатором и партией.
Однако г-н Кондратьев на предложение Турчака ответил весьма уклончиво, заявили, что к этому вопросу стоит вернуться после выборов.
Судя по всему, глава Краснодарского края опасается идти на выборы в качестве кандидата от «Единой России» из-за низкого рейтинга партии. Как и большинство других представителей партии власти, он будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца.