В Петербурге во временном госпитале в «Ленэкспо» для больных коронавирусом обвалился потолок
В Санкт-Петербурге во временном госпитале для больных коронавирусом в «Ленэкспо» обвалился потолок. Об этом сообщила в Facebook глава муниципального образования Гавань Нэлли Вавилина
Фото: Facebook/Нэлли Вавилина
В Санкт-Петербурге во временном госпитале для больных коронавирусом в «Ленэкспо» обвалился потолок. Об этом сообщила в Facebook глава муниципального образования Гавань Нэлли Вавилина.
«Господа, у вас миллион отклеился. Ночью в ординаторской Ленэкспо отвалился потолок. Чудом никто не пострадал», - сообщила чиновница.
В комитете по строительству правительства города порталу Znak.com сообщили, что обрушение произошло еще 10 дней назад на месте отдыха медиков отдыха в «красной зоне». Пострадавших в результате инцидента нет.
В комитете также заверили, что город не потратил из бюджета дополнительных средств на восстановление потолочных перекрытий, так как ремонтные работы были проведены по гарантии.