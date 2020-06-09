09 июня 18:36
В организме Михаила Ефремова после ДТП нашли не только алкоголь, но и наркотики
По уточненным данным, в крови и моче известного артиста нашли следы кокаина и каннабиноидов. После получения результатов анализа следователь по делу Ефремова выписал постановление на обыск в квартире артиста
В организме актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, обнаружили не только следы алкоголя, но и наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По уточненным данным, в крови и моче известного артиста нашли следы кокаина и каннабиноидов. После получения результатов анализа следователь по делу Ефремова выписал постановление на обыск в квартире артиста.
Ранее сообщалось, что в крови Михаила Ефремова выявили 2,1 промилле, что соответствует высокой степени алкогольного опьянения.
Напомним, что вечером 8 июня джип Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым фургоном. Водитель фургона скончался от полученных ранений.