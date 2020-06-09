Архангельские власти объявили о закрытии проекта по строительству полигона в Шиесе
Правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО «Технопарк» о сопровождении инвестиционного проекта по строительству мусорного полигона на станции Шиес
Правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО «Технопарк» о сопровождении инвестиционного проекта по строительству мусорного полигона на станции Шиес.
Фактически проект лишился преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты региона, в том числе налоговых льгот и особых условий аренды земельных участков. Архангельские власти перед этим предложили «Технопарку» расторгнуть договор по соглашению сторон, однако ответа от компании не последовало.
Зампред архангельского правительства Евгений Автушенко заявил, что по поручению врио губернатора Александра Цыбульского правительство региона проводит плановую работу по закрытию проекта «Экотехнопарк „Шиес“».
Напомним, что строительство мусорного полигона на станции Шиес началось по договоренности экс-губернатора Архангельской области Игоря Орлова и мэра Москвы Сергея Собянина. Предполагалось, что на этот полигон будут свозить отходы из столицы. Жители Поморья и соседней республики Коми выступают категорически против строительства полигона, считая, что это приведет к экологической катастрофе на севере. С 2018 года на Шиесе действует протестный лагерь, участников которого неоднократно пытались разогнать.
Ситуация вокруг полигона изменилась после отставки Игоря Орлова, который игнорировал мнение местных жителей и заявлял, что против свалки выступает «меньшинство».