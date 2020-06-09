Прокуратура по просьбе оппозиционных депутатов проверит декларацию спикера Мосгордумы
Московская прокуратура проверит декларацию спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова («Единая Россия»), который ранее отчитался о доходе за 2019 год в размере 1,9 млрд рублей
Московская прокуратура проверит декларацию спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова («Единая Россия»), который ранее отчитался о доходе за 2019 год в размере 1,9 млрд рублей. С просьбой о проведении проверки в надзорное ведомство обратился депутат столичного парламента Максим Круглов из фракции «Яблока».
Напомним, ранее девять депутатов Мосгордумы (фракции «Яблоко», КПРФ и «Справедливая Россия») инициировали процесс выражения недоверия Алексею Шапошникову из-за того, что он не задекларировал 870 млн рублей, а также за игнорирование мнения оппозиционных депутатов.
Свои подписи под данным проектом постановления поставили Михаил Тимонов, Дарья Беседина, Екатерина Енгалычева, Дмитрий Локтев, Евгений Ступин, Олег Шереметьев, Елена Янчук, Виктор Максимов и Сергей Савостьянов.