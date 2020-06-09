Бывший глава ГУ МЧС по Саратовской области признал свою вину в злоупотреблениях, а суд его оправдал
Волжский райсуд Саратова признал невиновным бывшего начальника главного управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева. Он обвинялся в коррупции и ранее признал свою вину
Волжский райсуд Саратова признал невиновным бывшего начальника главного управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева. Он обвинялся в коррупции и ранее признал свою вину.
Представитель гособвинения просил суд приговорить Игоря Качева к 2 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселения и удовлетворить иск потерпевшей стороны на 6,2 млн рублей. Также обвинение просило лишить высокопоставленного силовика права занимать должности на государственной службе сроком на два года.
Сам Игорь Качев признал свою вину в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации государственных контрактов. Тем не менее, судья Никита Вдовин посчитал экс-главу саратовского управления МЧС невиновным и вынес оправдательный приговор «в связи с отсутствием состава преступления».