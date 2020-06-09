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Общество
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09 июня 16:06

Бывший глава ГУ МЧС по Саратовской области признал свою вину в злоупотреблениях, а суд его оправдал

Волжский райсуд Саратова признал невиновным бывшего начальника главного управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева. Он обвинялся в коррупции и ранее признал свою вину

Бывший глава ГУ МЧС по Саратовской области признал свою вину в злоупотреблениях, а суд его оправдал

Волжский райсуд Саратова признал невиновным бывшего начальника главного управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева. Он обвинялся в коррупции и ранее признал свою вину.

Представитель гособвинения просил суд приговорить Игоря Качева к 2 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселения и удовлетворить иск потерпевшей стороны на 6,2 млн рублей. Также обвинение просило лишить высокопоставленного силовика права занимать должности на государственной службе сроком на два года.

Сам Игорь Качев признал свою вину в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации государственных контрактов. Тем не менее, судья Никита Вдовин посчитал экс-главу саратовского управления МЧС невиновным и вынес оправдательный приговор «в связи с отсутствием состава преступления».

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