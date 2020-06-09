Московские власти потратят миллиард рублей на рассылку сообщений гражданам по sms и Viber
Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) потратит более миллиард рублей на рассылку жителям города Москвы информационных сообщений по sms, Viber или соцсеть «ВКонтакте»
Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) потратит более миллиард рублей на рассылку жителям города Москвы информационных сообщений по sms, Viber или соцсеть «ВКонтакте».
Согласно размещенной на портале госзакупок заявке, речь идет об информировании пользователей «Единой мобильной платформы города Москвы», которая объединяет мобильные приложения городских услуг. В рассылках москвичам сообщают об услугах в здравоохранении, ЖКХ, штрафах ГИБДД, а также статусе их заявлений о предоставлении госуслуг, сообщает «КоммерсантЪ».
Один контракт на рассылку сообщений стоимостью 608 млн рублей выиграла компания «АйЭс Телеком». Подрядчик по второму контракту на 421,9 млн рублей пока не выбран.
Фирма «АйЭс Телеком» уже дважды получала контракты от мэрии Москвы на осуществление рассылки – от Департамента транспорта Москвы на 23 млн рублей и ДИТ на 354 млн рублей.