В «Единой России» после ДТП с участием Михаила Ефремова предложили конфисковать машины у пьяных водителей
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Васильев после резонансной аварии с участием актера Михаила Ефремова предложил внести изменения в Административный кодекс, которые разрешат конфисковать автомобили у пьяных водителей
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Васильев после резонансной аварии с участием актера Михаила Ефремова предложил внести изменения в Административный кодекс, которые разрешат конфисковать автомобили у пьяных водителей.
«Актер, конечно, доигрался. Его амплуа пьяного батюшки сыграло свою злую шутку, и он перепутал жизнь с ролью в театре и кино. Хотелось бы здесь сказать, что мы не допустим того, чтобы было оказано какое-то давление на следствие. Общество требует объективного расследования», – заявил единоросс по поводу аварии.
Александр Васильев отметил, что власти со своей стороны могут отреагировать на инцидент ужесточением наказания за езду в состоянии алкогольного опьянения. Депутат предлагает разрешить конфискацию транспортных средств у пьяных водителей.
Напомним, что в результате ДТП, которое произошло по вине Михаила Ефремова, погиб водитель легкового фургона службы доставки еды. Актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, но сам не пострадал.