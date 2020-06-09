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09 июня 14:32

Организаторы кампании «НЕТ!» обвинили ЦИК в незаконной агитации в поддержку поправок в Конституцию

Организаторы кампании «НЕТ!», выступающие против изменения Конституции, направили жалобу в Центризбирком на официальный сайт всенародного голосования 2020og.ru

Организаторы кампании «НЕТ!» обвинили ЦИК в незаконной агитации в поддержку поправок в Конституцию
Фото: Ura.ru

Организаторы кампании «НЕТ!», выступающие против изменения Конституции, направили жалобу в Центризбирком на официальный сайт всенародного голосования 2020og.ru. В жалобе указывается, что на этом сайте вместо информирования граждан о предстоящем голосовании проводится агитация в поддержку поправок.

Напомним, ранее в ЦИКе запретил противникам изменения Основного закона агитировать против поправок и заявили, что официальные органы не агитируют за поправки, а лишь «информируют» граждан о голосовании. При этом так называемые «информационные» ролики и билборды, изготовленные по заказу властей, содержат явный призыв к гражданам голосовать «за».

В жалобе активистов говорится, что по закону о поправке ЦИК РФ обязан информировать граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования, но не агитировать за любой из вариантов голосования. Однако сайт 2020og.ru содержит большое количество материалов, которые являются агитацией за поправки в Конституцию. Это, например, мнения политических и общественных деятелей, призывающих граждан проголосовать «за», а также раздел «новости», где публикуются материалы различных СМИ о важности принятия поправок.

Представители кампании «НЕТ!» считают, что агитация на сайте всенародного голосования «выходит за рамки полномочий ЦИК РФ и является незаконной».

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