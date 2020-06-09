09 июня 14:00
В Красноярском крае трое подростков-анархистов стали фигурантами дела о терроризме
Согласно материалам следствия, подростки имели «анархистские взгляды», вместе читали запрещенную литературу и смотрели видеоуроки по изготовлению взрывчатки. Подозреваемые также тренировались в заброшенном доме, на пустырях и стройках
Фото: dela.ru
Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по статье «Терроризм» в отношении 14-летних подростков.
Согласно материалам следствия, подростки имели «анархистские взгляды», вместе читали запрещенную литературу и смотрели видеоуроки по изготовлению взрывчатки. Подозреваемые также тренировались в заброшенном доме, на пустырях и стройках.
В отношении трех подростков возбуждено уголовное дело по статье «Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности».