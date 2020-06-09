Муниципальному депутату Илье Яшину «шьют» дело из-за организации социального такси
В Москве аудиторы Контрольно-счетной палаты по требованию городской прокуратуры начали внеплановую проверку Красносельского муниципалитета, который возглавляет оппозиционер Илья Яшин
В Москве аудиторы Контрольно-счетной палаты по требованию городской прокуратуры начали внеплановую проверку Красносельского муниципалитета, который возглавляет оппозиционер Илья Яшин. Поводом для проверки стало социальное такси, под которое Яшин отдал свою служебную машину.
Муниципальный депутат сообщил, что прокуратура усмотрела в его проекте социального такси, на котором вместо чиновников возят маломобильных граждан, признаки нецелевого расходования средств.
«Получается, если чиновник за счет бюджета арендует автомобиль, чтобы возить собственную задницу, то никаких претензий к нему нет со стороны прокуратуры. Но если ты пытаешься помочь людям и бесплатно возишь их в поликлинику, больницу или к родственникам - это нарушение закона и основание для уголовного преследования», - заявил Илья Яшин.
Глава Красносельского района считает проверку политически мотивированной. Яшин полагает, что против него заведут уголовное дело из-за социального такси, чтобы помешать ему баллотироваться в Госдуму в 2021 году.