Девять депутатов Мосгордумы выразили недоверие спикеру парламента Алексею Шапошникову
Девять депутатов Московской городской думы предложили другим членам парламента выразить недоверие своему председателю Алексею Шапошникову («Единая Россия»)
Девять депутатов Московской городской думы предложили другим членам парламента выразить недоверие своему председателю Алексею Шапошникову («Единая Россия»). Проект постановления о выражении недоверия выложил в соцсетях депутат столичной думы Михаил Тимонов.
Депутаты обвиняют Алексея Шапошникова в том, что он игнорирует мнение представителей оппозиционных фракций, в непринятии мер по предотвращению распространения коронавируса в Мосгордуме, а также в том, что он не указал в своей декларации 870 млн рублей дохода. Последнее является грубым нарушением антикоррупционного законодательства.
«Мы считаем, что возглавлять Московскую городскую думу должен человек, к которому нет вопросов с морально-этической точки зрения», - заявил депутат Тимонов.
Напомним, ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил, что Алексей Шапошников в 2018 году внес с личного счета в уставной капитал компании «Ваш консалтинг» 870 млн рублей. Однако в декларации чиновник указал только доход в размере 24,5 млн рублей. Сам единоросс заявил, что не внес эти 870 млн рублей в декларацию, так как это был не «доход», а «приход денег». Объяснения спикера Мосгордумы оппозиция сочла неубедительными.