Актер Михаил Ефремов попросил судить его «по закону» за смертельное ДТП
Актер Михаил Ефремов, устроивший «пьяное» ДТП с летальным исходом, попросил судить его по закону. Артист признал свою вину и заявил, что готов к реальному тюремному заключению
Актер Михаил Ефремов, устроивший «пьяное» ДТП с летальным исходом, попросил судить его по закону. Артист признал свою вину и заявил, что готов к реальному тюремному заключению. Об этом «Комсомольской правде» сообщил актер Иван Стебунов, который находился в машине Ефремова в момент аварии.
«Он в шоке, мы все в шоке. (…) Конечно, он осознает свою вину. Сказал: "Пусть все будет по закону"», - заявил Иван Стебунов.
Одновременно с этим актер опроверг информацию о том, что находился в машине Михаила Ефремова. Иван Стебунов утверждает, что приехал на место ДТП позже.
Напомним, вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве джип Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым фургоном службы доставки. Водитель фургона скончался, а актер практически не пострадал.
В правоохранительных органах сообщили, что за рулем известный артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Издание Baza сообщает, что в крови Ефремова выявили 2,1 промилле при допустимой норме 0,16 промилле.