В Москве накануне отмены режима самоизоляции значительно сократилось количество новых заражений COVID-19
В России за минувшие сутки было зарегистрировано 8 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 485 253 человека, из которых уже полностью излечились 242 397 человек
В России за минувшие сутки было зарегистрировано 8 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 485 253 человека, из которых уже полностью излечились 242 397 человек.
За сутки от COVID-19 и вызванных им осложнений скончался 171 человек. Всего умерло 6 142 человека.
В Москве зафиксировано самое низкое за последние несколько недель количество новых заражений. В столице за сутки заболело 1 572 человека. Примечательно, что значительное снижение числа заразившихся совпало с отменой режима самоизоляции и цифровых пропусков в городе.
В Московской области за сутки зарегистрировали 739 новых случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 318, в Нижегородской области – 292, в Свердловской области – 242, в Ростовской области – 187, а в Красноярском крае – 157.