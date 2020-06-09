Курьерские службы сообщили о задержке таможенного оформления посылок из зарубежных интернет-магазинов
Курьерские компании, которые занимаются доставкой посылок из зарубежных интернет-магазинов, столкнулись с задержками при оформлении грузов на российской таможне. К концу мая на таможне застряли тысячи посылок
Курьерские компании, которые занимаются доставкой посылок из зарубежных интернет-магазинов, столкнулись с задержками при оформлении грузов на российской таможне. К концу мая на таможне застряли тысячи посылок. Об этом говорится в письме Ассоциации экспресс-перевозчиков (АСЭП), направленном 29 мая в ФТС.
В курьерской службе DPD сообщили, что задержки в прохождении таможни начались 18 мая. В среднем посылки доставляют с задержкой от пяти дней. В компании СДЭК говорят о задержках в один-два дня, в в DHL Express утверждают, что массовых проблем с посылками нет, сообщает РБК.
Президент АСЭП Владимир Саркисов сообщил, что таможня обрабатывает зарубежные посылки дольше обычного из-за приказа, который увеличивает время оформления посылок в несколько раз. Также сообщается о сбое в работе программного обеспечения таможенной службы.
В Федеральной таможенной службе информацию о задержке в выдаче посылок пока не прокомментировали.