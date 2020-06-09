Члены УИК отказались участвовать в организации голосования по поправкам во время пандемии
Более 100 членов участковых избирательных комиссий подписались под обращением к членам УИК не участвовать в организации всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию, которое назначено на 1 июля
Более 100 членов участковых избирательных комиссий подписались под обращением к членам УИК не участвовать в организации всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию, которое назначено на 1 июля.
Большая часть присоединившихся к забастовке – это члены УИК Москвы и Санкт-Петербурга. К ним также присоединились коллеги из Свердловской, Новосибирской, Челябинской, Новгородской, Ростовской областей, Чувашии, Татарстана и Ставропольского края, сообщает «Тайга.Инфо».
Члены УИК в своем обращении отмечают, что в условиях пандемии коронавируса голосование по поправкам в Конституцию является «бессмысленным риском», так как членам участковых избиркомов предстоит тесно контактировать с людьми, а также ходить из квартиры в квартиру во время голосования на доме.
«Еще 20 марта [Председатель ЦИК России] Элла Памфилова объяснила, что поправки юридически уже приняты, а голосование - это жест доброй воли со стороны президента, который хочет услышать народ. Но нужно ли делать это такой ценой, и почему эту цену заставляют платить нас, членов избирательных комиссий?», - возмущаются члены УИК.
«Мы — не расходный материал. Мы не хотим подвергать опасности жизни своих супругов, детей и родителей. Мы не хотим быть убийцами. Поэтому мы не будем организовывать голосование 1 июля», - говорится в обращении.
Напомним, что глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что голосование по поправкам будет абсолютно безопасным. «Проголосовать будет безопаснее, чем сходить в магазин», - отметила председатель комиссии.