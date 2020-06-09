В Норильске разлившееся на ТЭЦ топливо попало в ледниковое озеро Пясино
Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил об увеличении масштаба экологической катастрофы под Норильском, которая произошла из-за аварии на ТЭЦ «Норильского никеля»
Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил об увеличении масштаба экологической катастрофы под Норильском, которая произошла из-за аварии на ТЭЦ «Норильского никеля». Чиновник сообщил, что топливное пятно попало в озеро ледникового происхождения Пясино, а сейчас велика вероятность его попадания в реку, вытекающую из водоема.
«Топливо попало и в Пясино. Это великолепное озеро - около 70 километров длиной <…> Пятно находится в 20 километрах [от места разлива], это труднодоступная местность, тундра. Там есть и рыба, и хорошая биосфера. Как оно вынесет эту нагрузку, предсказать нельзя. Важно сейчас не допустить выход [топлива] в речку Пясина, которая дальше идет на север», - заявил Усс в эфире телеканала «Енисей».
Замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк сообщила, что топливо попало в озеро Пясино из-за того, что защитные сооружения на реке Амбарная (которая впадает в Пясино) либо были установлены позже, чем нужно, либо оказались недостаточно эффективными.
Гуменюк опасается, что ситуация может ухудшиться после ухода с реки больших льдин, которые сейчас являются естественными барьерами для вредных веществ.
Кроме того, высокая концентрация нефтепродуктов сохраняется в ручье Безымянный, а значит топливо продолжает через почву попадать в близлежащие реки.
Напомним, авария на ТЭЦ «Норильско-Таймырской энергетической компании» (входит в «Норникель») произошла 29 мая, в результате чего произошел разлив 20 тысяч тонн топлива. Нефтепродукты попали в почву и расположенные рядом водоемы. Площадь загрязнения, по последним данным, оценивается в 180 тыс. кв. м. В Норильске введен режим ЧС федерального уровня.
В Минприроды РФ заявили, что на восстановление экологии в Норильске уйдет минимум 10 лет.