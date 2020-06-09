Дело о ДТП в отношении Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью
Артист обвиняется в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. По этой статье максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы
Уголовное дело, возбужденное в отношении актера Михаила Ефремова, переквалифицировали в связи с кончиной пострадавшего в результате «пьяного» ДТП. Теперь артист обвиняется в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. По этой статье максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что после ДТП Михаила Ефремова задержали, но затем отпустили под подписку о невыезде. По данным РИА Новости, в ближайшее время актера доставят на допрос.
Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня. На Смоленской набережной Москвы джип артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым фургоном службы доставки еды. Водитель фургона получил множественные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Утром 9 июня мужчина скончался.
Михаил Ефремов в этой вари практически не пострадал. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в его крови.