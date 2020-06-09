Отдых в России из-за карантинных ограничений подорожает на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах этим летом может подорожать на 30%, если власти не возобновят международное сообщение. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов
Стоимость отдыха на российских курортах этим летом может подорожать на 30%, если власти не возобновят международное сообщение. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Эксперт в беседе с «Известиями» отметил, что количество работающих гостиниц и санаториев в этом году меньше, а туристический сезон короче. Это позволит собственникам и менеджменту объектов размещения повысить цены.
«По тому, как происходит бронирование на июль–август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%», - отметил Александр Курносов.
При этом зарубежный туризм в этом году будет нулевым, поскольку высокий сезон в России длится с мая по сентябрь.
Напомним, ранее в Минтрансе заявили, что сначала необходимо наладить выполнение санитарных требований на внутренних рейсах и «помочь туристам добраться до отечественных курортов», а уже потом говорить о возобновлении международного авиасообщения.