09 июня 08:31
Водитель фургона, пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова, скончался
Водитель фургона Сергей Захаров, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, скончался в больнице в отделении реанимации. После аварии он был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с множественными травмами
Фото: Вести.ру
Водитель фургона Сергей Захаров, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, скончался в больнице в отделении реанимации. После аварии он был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с множественными травмами.
Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвуы. «Джип Гранд Чероки» артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым фургоном «Лада». Михаил Ефремов находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Также общается, что в машине вместе с Михаилом Ефремовым находился актер Иван Стебунов с супругой. Все они в этой аварии не пострадали.