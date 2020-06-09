09 июня 08:21
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован с коронавирусной пневмонией
Бывший мэр Екатеринбурга и основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман госпитализирован в городскую больницу №40 с пневмонией. Ранее политик сообщил, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию
Бывший мэр Екатеринбурга и основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман госпитализирован в городскую больницу №40 с пневмонией. Ранее политик сообщил, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Евгений Ройзман рассказал порталу Znak.com, он чувствует себя нормально, не ощущает боли в груди, трудностей с дыханием.
«Эпидемия не закончилась. Нужно очень внимательно следить, задеть может каждого. Болезнь коварная: никаких симптомов, а на КТ - пневмония», - добавил политик.