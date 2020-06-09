09 июня 08:09
Владимир Путин подписал закон об увеличении размера детских пособий в два раза
Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении в два раза размера детских пособий. Согласно документу, ежемесячное минимальное пособие по уходу за ребенком теперь должно составлять 6 752 рубля
Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении в два раза размера детских пособий. Согласно документу, ежемесячное минимальное пособие по уходу за ребенком теперь должно составлять 6 752 рубля. Ранее государство платило 1 500 за первого ребенка и 3 000 - за каждого последующего.
В соответствии с новым законом, максимальный размер пособий вырос с 6 000 до 13 504 рублей.
До этого глава государства утвердил дополнительные единовременные выплаты семьям с детьми в рамках поддержки граждан во время пандемии коронавируса. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет полагается 10 тысяч рублей, а на каждого ребенка до 3 лет - 5 тысяч рублей.