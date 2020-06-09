Известный актер Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП в центре Москвы
В Москве вечером 8 июня известный актер Михаил Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади, в результате которого пострадал человек. Артист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения
В Москве вечером 8 июня известный актер Михаил Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади, в результате которого пострадал человек. Артист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Михаил Ефремов был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (максимальное наказание до 7 лет лишения свободы).
Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном. Водитель фургона сильно пострадал, но врачам «скорой помощи» удалось его реанимировать по дороге в больницу. Пострадавший госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с множественными травмами. Водитель фургона получил открытый перелом бедра, перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму.
Михаил Ефремов в этой аварии практически не пострадал. Медицинское освидетельствование показало в организме артиста наличие алкоголя.