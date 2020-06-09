Сергей Собянин неожиданно снял карантинные ограничения по настоятельной просьбе Кремля
Сам мэр не хотел отменять карантинные ограничения, поскольку ситуация с распространением COVID-19 в столице остается тревожной – ежедневно в городе регистрируются около двух тысяч новых случаев заражения
Мэр Москвы Сергей Собянин внезапно снял большинство ограничений, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса, по просьбе Кремля. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источник в администрации президента.
Сам мэр не хотел отменять карантинные ограничения, поскольку ситуация с распространением COVID-19 в столице остается тревожной – ежедневно в городе регистрируются около двух тысяч новых случаев заражения.
Тем не менее, Собянин поддался на уговоры кремлевских чиновников, которым «победа над коронавирусом» нужна для проведения военного парада и всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию.
«Людям нужно выдохнуть после изоляции перед голосованием», - отметил источник.
Напомним, что еще недавно Сергей Собянин предупреждал москвичей о том, что режим изоляции будет действовать до появления вакцины. Теперь же он решил с 9 июня отменить режим самоизоляции, цифровые пропуска и графики прогулок.