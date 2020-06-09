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Бизнес
Первым делом миллиарды – а лечение потом
09 июня 03:10

Фирма давнего знакомого главы Минобороны заработала миллиарды на оснащении коронавирусных госпиталей

В России во время пандемии коронавируса в срочном порядке построили 17 инфекционных быстровозводимых больниц. Госзаказы на строительство доверили размещать Министерству обороны РФ, которому на эти цели было выделено 8,8 млрд рублей из резервного фонда

Фирма давнего знакомого главы Минобороны заработала миллиарды на оснащении коронавирусных госпиталей
Фото: oko-planet.su

В России во время пандемии коронавируса в срочном порядке построили 17 инфекционных быстровозводимых больниц. Госзаказы на строительство доверили размещать Министерству обороны РФ, которому на эти цели было выделено 8,8 млрд рублей из резервного фонда.

Введенный вместо карантина «режим повышенной готовности» позволил государственным органам проводить госзакупки без проведения конкурса и заключать крупные контракты у единственного поставщика. Одним из них стала петербургская компания «Аргус-спектр», которая принадлежит радиофизику Сергею Левчуку и его сыну Михаилу.

«Аргус-спектр» занималась оснащением всех медицинских центров в разных городах страны системой радиоканальной охранно-пожарной сигнализации «Стрелец-ПРО». За два месяца пандемии фирма реализовала 40 тысяч таких устройств (это примерно 2,8 млрд рублей). Такие системы среди прочих были установлены в недавно построенной инфекционной больнице в Новой Москве.

Между тем, что специалисты по противопожарной безопасности в один голос говорят, что радиоканал не должен использоваться в больницах, так как его глушат многочисленное медицинское оборудование, металлизированные окна и железные кровати. Игроки рынка радиоканальных систем заявляют, что в больницах ретрансляторы сигнала необходимо ставить почти у входа в каждую палату».

По данным Znak.com, госзаказ на оснащение больниц системой радиоканальной охранно-пожарной сигнализации без проведения конкурса «Аргус-спектр» получила по линии Министерства обороны РФ. С оборонным ведомством фирма работает уже много лет. Еще в 2014 году Сергей Шойгу подписал приказ о включении продукции от ЗАО «Аргус-спектр» в перечень техсредств, принятых на снабжение в Вооруженных силах России. возможно поэтому больницы, которые построило Минобороны, также были оснащены системой «Стрелец», а не каким-либо другим оборудованием.

Примечательно, что Сергей Шойгу продвигал продукцию «Аргуса» еще в те времена, когда возглавлял Министерство чрезвычайных ситуаций. Тогда питерская фирма начала поставлять свои системы в пожарные части и продавать их аккредитованным дилерам. При этом получить аккредитацию оказалось возможно только непосредственно через региональные управления МЧС. Сейчас датчиками «Аргуса» оборудованы школы, больницы и дома престарелых в 796 городах, а с 2009 по 2019 год на установку «Стрельцов» было затрачено порядка 3,5 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

По данным Znak.com, знакомство с Сергеем Шойгу физику и бизнесмену Сергею Левчуку помог наладить его давний партнер Александр Мещеряков, который дружил с бывшим замом главы ГУ МЧС Санкт-Петербурга Сергеем Бирюковым, а через него и с его сыном Максимом, который позже возглавил петербургское управление МЧС.

С 2002 года соучредителями ЗАО «Аргуса» являлись Сергей Левчук и Александр Мещеряков. В 2008 году в Петербурге на рынке пожарной безопасности появились две компании, которые позже получили аккредитацию в «Аргусе» на обслуживание систем ПАК «Стрелец-мониторинг». Это ООО «Служба пожарного мониторинга» и ООО «СМ Ленобласть», которые в тот период возглавлял ранее упомянутый Сергей Бирюков. Он же был совладельцем обеих компаний. Одним из соучредителей ООО «СМ Ленобласть» стало ООО «ЦТМ» - компания, которая через ООО «АСХ» связана с владельцем «Аргус-спектра» Сергеем Левчуком.

За это время доходы «Аргус-спектра» значительно выросли. Так, в 2010 году объем госконтрактов составлял 13 млн рублей, а в 2011 году – уже 136 млн рублей. До 2016 года портфель госконтрактов варьировался в пределах 180-200 млн рублей в год.

Стоит также отметить, что сменщик Сергея Шойгу на посту главы МЧС Владимир Пучков снял ПАК «Стрелец-мониторинг» со снабжения в системе МЧС России в рамках соблюдения положений закона о контрактной системе в сфере закупок.

В феврале 2015 года Сергей Левчук создал уже ООО «Аргус-спектр» и стал его единственным владельцем. Этому АО перешли отношения с контрагентами. Так, поступления от продаж в 2017 году составили 1 млрд рублей, а в 2019 году - 2,3 млрд рублей.

Второе ООО «Аргус-спектр» Левчук создал в феврале 2016 года. Учредителем здесь стала Ирина Сергеевна Присяжнюк (предположительно его дочь).

Примечательно, что в 2013 году ФАС России пыталась бороться с монополией структур Сергея Левчука на рынке оснащения противопожарными системами. Однако Верховный суд в этом споре встал на сторону «Аргуса», посчитав, что установка противопожарных систем — это не бизнес, а работа на благо безопасности.

«Для «Аргуса» это был клондайк, это миллиарды. И это очень глубоко темная история с очень большими деньгами», - заявил один из собеседников Znak.com.

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