Россия не возобновит полеты за границу до тех пор, пока на внутренних рейсах не наладят соблюдение санитарных норм
Министерство транспорта России отказалось назвать дату возобновления международного авиасообщения. В ведомстве заявили, что для начала необходимо наладить соблюдение мер безопасности на внутренних рейсах
Министерство транспорта России отказалось назвать дату возобновления международного авиасообщения. В ведомстве заявили, что для начала необходимо наладить соблюдение мер безопасности на внутренних рейсах и «помочь туристам добраться до отечественных курортов».
В Минтрансе отметили, что когда эти две задачи будут решены, то тогда уже можно будет говорить о возобновлении полетов за границу, сообщает РБК.
Согласно установленным Росавиацией и Роспотребнадзором правилам, пассажиры и экипаж самолетов должны обязательно носить защитные маски и перчатки в течение всего полета. Сотрудники авиакомпании должны проверять температуру пассажиров перед тем, как пускать их в самолеты.
В Минтрансе сообщили, что пока с соблюдением санитарных требований в аэропортах наблюдаются проблемы. В частности, были зафиксированы факты создания «толкучки» из пассажиров в процессе их доставки к самолету.
Напомним, ранее сообщалось о предложении Росавиации частично возобновить международное авиасообщения с 15 июля. Ведомство предлагает разрешить авиакомпаниям летать в 15 стран.